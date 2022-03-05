عاجل.. الجيش الأوكرانى: القوات الروسية فرضت طوقًا أمنيا بمحيط كييف

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأنباء إلى أن المدن التى تم توفير ممرات آمنة فيها فقط هى التى ستشهد وقفًا لإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا فى أوكرانيا.