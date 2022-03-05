أحدث عروض شعبان ضمن عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في كافة فروع مدن المملكة

تخفيضات خاصة متنوعة اليوم بكل فروع العثيم هايبر ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم: كل ما يمكن أن تحتاجونه من سلع خلال شهر رمضان، والتي سوف نعرضها لحضراتكم بداية من اليوم، وطوال شهر شعبان عبر مقالاتنا المتنوعة من خلال موقع ثقفني لجديد أخبار وعروض الدول العربية أول بأول، حيث تعد مجموعة محلات العثيم ماركت Al othaim من أكبر المجموعات المتميزة للبيع بالتجزئة، ولكن بثمن الجملة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض العثيم هايبر ماركت بداية من 4 مارس 2022، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market السعودية

تتوفر كثير من الخصومات المميزة اليوم بكافة الحصرية اليوم بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، ومن بينهم: خصم خاص على سعر عبوات سكر الأسرة الناعم بحجم 5 كجم مع كجم هدية، وخصم آخر منهم على سعر مكرونة تريفا السبجتي بحجم 400 جم، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار كريم الكراميل من فوستر كلاركس، وتنزيل على سعر أرز أبو كأس المزة البسمتي، وخصومات أخرى عديدة على أسعار الدجاج المجمد من ساديا، وغيرهم من خصومات أخرى عديدة شراب تونو توت المركز.

عروض العثيم هايبر ماركت على أسعار مختلف أنواع السلع Al othaim

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة على أسعار مختلف أنواع السلع في فروعهم بمدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر زيت دوار الشمس من ماركة شمس، وخصم آخر منهم على سعر حليب المراعي البودرة، وخصم آخر منهم على سعر جلي فوستر من كلاركس فراولة، وخصم آخر منهم على سعر صلصة الطماطم من هاينز، وتخفيض آخر منهم على أسعار شوربة الدجاج من ماجي وشوربة الشعرية من Magi.

تخفيضات مميزة عديدة من العثيم السعودية Al othaim Ksa

توجد كثير من الخصومات المميزة على أسعار: الصابون السائل للصحون من ماركة فيري بلس الليمون، وخصم آخر منهم على سعر صابون تايد بودرة المركز الكيس، وخصم آخر منهم على سعر جبن المراعي كاملة الدسم، وتخفيض آخر منهم على سعر حليب لونا المكثف المحلى.