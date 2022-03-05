الدفاع البريطانية: مدن خاركيف وتشيرنيهيف لاتزال فى قبضة الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع فى أوكرانيا، بأن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول "لاتزال فى قبضة الأوكرانيين"، مشيرة إلى انخفاض معدل الضربات الجوية والعسكرية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت الوزارة فى تغريدة عبر موقع تويتر، للتدوينات القصيرة أوردتها قناة سكاى نيوز البريطانية اليوم السبت، أنه من المرجح أنه تم تطويق هذه المدن، بالإضافة إلى مدينة "سومى"، من جانب القوات الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أن القوات الروسية تتقدم فى مدينة "ميكولايف" الساحلية الواقعة جنوبى أوكرانيا، موضحة أن هناك احتمال واقعى أن تحاول بعض القوات الالتفاف حول المدينة لإعطاء الأولوية للتقدم باتجاه مدينة "أوديسا"؛ المطلة على البحر الأسود.