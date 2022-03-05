البحرين.. مباحثات ولى العهد مع القيادة الأمريكية تدفع مسار الصداقة والتعاون

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، أن المباحثات التى أجراها ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع القيادة الأمريكية وكبار المسؤولين، ركزت على تطوير وتنمية التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الحيوية.





وأشار إلى أن المباحثات من شأنها الدفع بمسار علاقات الصداقة والتعاون المشترك إلى آفاق أشمل وأكثر فاعلية، خصوصًا فى المجال الاقتصادى والتجارى الذى يشهد مزيدًا من النمو والتطور فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين فى عام 2004.

وأشاد الزيانى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت - بالنتائج الطيبة التى حققتها الزيارة الرسمية لولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات عالية المستوى التى أجراها مع كبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنها تعكس ما يربط البلدين الصديقين من علاقة وطيدة واحترام متبادل وحرص متواصل على تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فى المجالات كافة.

وقال وزير الخارجية البحرينى: "لقد تزامن مع زيارة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، انعقاد أعمال الحوار الاستراتيجى بين البلدين الصديقين، وما تخلله من مباحثات موسعة حول فرص زيادة التعاون الثنائى فى العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والتعليمية، والسياحة، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التنموية، وكذلك انعقاد منتدى الأعمال البحرينى الأمريكى، ما يمثل دفعة مهمة لمسار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاقها، وسوف يكون لها مردودٌ إيجابى مباشر لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة نحو مزيد من النماء والازدهار".