المكسيك.. تسجيل 9748 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 9748 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى خمسة ملايين و554392.



جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 9748 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى خمسة ملايين و554392. وسجلت المكسيك أيضا 308 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 319604.

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