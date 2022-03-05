عاجل.. روسيا: فتح ممرات آمنة لخروج سكان ماريوبول وفولنافاخا بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلى، لأجل فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وبحسب الشبكة الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، إن "الجانب الروسى يعلن اليوم 5 مارس، من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكرانى على ممرات إنسانية، والطرق التى سيخرج منها المدنيون.

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