عاجل.. روسيا: تدمير مخازن أسلحة وذخائر فى أوكرانيا بينها صواريخ «جافلين»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر فى مستودع أسلحة فى أوكرانيا بضربات دقيقة، حيث كان يستخدم لتنظيم صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات، وصواريخ "نلاو"، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل.





وفى بيان للصحفيين، اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف مخزن ذخيرة فى منطقة الوحدة العسكرية بجيتومير بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، حيث تم تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين ونلاو".

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