روسيا تعلن وقف إطلاق نار لفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: “موسكو تعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية فإن القوات الروسية تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، دون المساس بالسكان المدنيين.