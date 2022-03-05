قبل أيام من إطلاقه.. تسريب مواصفات "أحدث آيفون"

تتوالى التسريبات التي تكشف المواصفات التقنية لهاتف "أبل" المرتقب، الذي يتوقع طرحه الأسبوع المقبل، من نوع "آيفون إس إي" الجيل الثالث.
ولم تكشف "أبل" عن المنتجات التي ستعرضها في الحدث السنوي الخاص بإطلاق أحدث ابتكاراتها، إلا أن تسريبات كثيرة كشف مواصفات هاتفها المقبل الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات.
وبحسب المحلل التقني بشركة "تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز"، مينغ تشي كو، فإن الإصدار الجديد من "آيفون إس إي 3"، سيكون مشابها في تصميمه للإصدار الحالي، مع شاشة قياس 4.7 بوصة، إلى جانب زر خاص بهوية المستخدم.
وسيأتي الهاتف الجديد بسعات تخزين متفاوتة تشمل 64 و128 و256 غيغابايت، وبأسعار 399 و449 و549 دولارا وفق السعة، كما أنه سيدمج معالجا من نوع "إيه 15".
وأشار مينغ تشي إلى أن الهاتف الجديد سيوفر دعما لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى الموجات المليمترية، وسيأتي بألوان الأبيض والأسود والأحمر.
وتوقع المحلل التقني أن تبيع "أبل" ما يتراوح بين 25 إلى 30 مليونا من هاتفها الجديد، خلال العام الجاري.
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