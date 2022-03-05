المواصفات الخاصة بسيارة فورد توروس 2022 وأسعارها في مصر والسعودية

تحتل السيارة فورد توروس 2022 مقدمة الصفوف بين السيارات الأخرى من فئتها لما يتوفر بها من مميزات وكماليات رائعة فهي ضمن أفخم السيارات، كما أنها توفرت بالعديد من الألوان لتتناسب مع جميع الأذواق بجانب تصميمها الخارجى المتميز فهي موفرة جداً لإستهلاك الوقود هذا وتتمتع المقصورة بشكل جذاب ورائع لإحتوائها على خامات جيدة مثل الكروم والجلد، واستطاعت السيارة تسجيل مستوى سرعة لا بأس به فهي يمكنها السير بسرعة 200 كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

مواصفات السيارة فورد توروس 2022

تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الراحة والأمان ووسائل الترفية على مستوى من التكنولوجيا المتطورة عالي جداً مما جعل السيارة في مقدمة السيارات المماثلة لها، كما أنها تمتلك عدة أنظمة هامة في مجال الآمان وفيما يلي نذكر بعض المواصفات الهامة للسيارة:

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة جنوط قياس 18 أو 19 بوصة حسب فئة السيارة مصنوعة من الألمونيوم.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة 569 لتر، بالإضافة لتوافر فتحة سقف بانورامية.

سعة المحرك هى 2.0 لتر حيث يستطيع إنتاج قوة 240 حصان مع توافر ناقل للحركة أوتوماتيكي بعدة سرعات ويبلغ عددها 6 سرعات.

المواصفات الداخلية

تحتوي السيارة على مجموعة من الأزرار للتحكم في إعداد كثيرة بالسيارة منها المناخ والأصوات وغيرها.

يوجد بالسيارة شاشة ترفية وعرض للمعلومات تعمل باللمس قياسها 8 بوصة وأخرى قياسها 12.8 بوصة ويرجع هذا لفئة السيارة من الإصدار.

يوجد بالسيارة تكييف أوتوماتيكي رقمي متعدد المناطق، كما تمتلك السيارة إمكانية تلقي الأوامر خلال الأوامر الصوتية من السائق أو الركاب.

سعر السيارة فورد توروس 2022