خلطة زيت الزيتون والليمون لتفتييح اليدين والقدمين في وقت قصير وبمكونات طبيعية وموجودة في المنزل

يتساءل الكثير من النساء عن كيفية تبيض اليدين والرجلين بكل سهولة، خاصتًا أنهم أكثر المناطق التي تتعرض بشكل دائم لأشعة الشمس الحارقة التي قد تغير من لون الجلد تمامًا وتجعله اغمق من الطبيعي، وذلك قد يظهر بشكل غير مرغوب فيه، ولكن يمكنكم استخدام بعض الوصفات الطبيعية المكونة من مواد آمنة على الجلد قد تعمل على سرعة تفتيح اليدين والرجلين وتزيد من نعومتهم وترطيبهم بالشكل المطلوب.

خلطة زيت الزيتون والليمون لتبيض اليدين والرجلين

زيت الزيتون له قدرة رائعه و فعالة في ترطيب الجلد بشكل واضح، كما أنه يساعد في التفتيح والتقليل من التهاب الجلد خاصتًا نتيجة التعرض لأشعة الشمس، والليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يلعب دور فعال في تفتيح الجلد وزيادة نضارته، لذلك هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تستخدم في تفتيح اليدين والرجلين بكل سهولة وهي كالآتي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة من الماء الساخن.

طريقة التحضير

في طبق مناسب الحجم أضيفي إليه زيت الزيتون البكر، واخلطيه مع عصير الليمون والماء الساخن.

قلبي جيدًا ليتجانس الخليط مع بعض.

اغسلي يديك ورجليكي قبل الاستخدام.

جففي الجلد بعد ذلك جيدًا.

قومي بوضع الخليط على اليدين والرجلين وقومي بالتدليك بشكل مستمر.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي يديكي ورجليكي جيدًا بعد الانتهاء بالماء الفاتر.

ويمكن ترك الخليط عليهم دون الحاجة للماء فذلك حسب الرغبة.

وصفة الليمون وماء والورد لتبيض اليدين والرجلين

ماء الورد من أكثر المواد الطبيعية التي قد تساعد على تفتيح البشرة، وترطيب الجلد بشكل كامل، ولذلك تعتبر من أهم المواد التي تستخدم في تفتيح اليدين والرجلين وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من ماء الورد.

ربع كوب من عصير الليمون المركز.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير