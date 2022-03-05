إليكم طريقة التسجيل منصة مدرستى الإلكترونية ودورها في سير العملية التعليمية 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار العديد من القرارات حول عودة الدراسة داخل مدارس المملكة مما أثار الحيرة بين أولياء الأمور حول معرفة هل سيتم إيقاف منصة مدرستي بعد عودة الدراسة بالمدارس، من جانبه فقد صرحت الوزارة أن عمل منصة مدرستي سوف يستمر كما هو ويتمكن مستخدمى المنصة من التواصل مع خدمة الدعم الفني للمنصة لطرح تساؤلاتهم والإجابة على جميع الاستفسارات خلال الرقم/920033988، كما يقدم الدعم الفني للمنصة المساعدات الخاصة لطرق حل الواجبات بشكل صحيح بالإضافة لتوضيحه البيانات الخاصة بالمستخدم التي ذكرها أثناء التسجسيل إذا تعرض لفقدانها أو نسيانها.

طريقة التسجيل بمنصة مدرستي السعودية

تهدف المنصة على تقديم الخدمات اللازمة للطلاب والمعلمين وقد حدث بالفعل نجاح المنصة في توفير الخدمات الخاصة بالتعليم للمستخدمين، وفيما يلي سوف نوضح الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل عبر المنصة:

يجب أن يقوم المستخدم بتحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات الخاص بجوال المستخدم.

بعد تحميل التطبيق بنجاح وتسجيل الدخول قم بإختيار بينات منصة مدرستي من الأيقونات المتوفرة على الشاشة.

ينتقل التطبيق بالمستخدم لإضافة بعض البيانات الشخصية مثل الإسم رباعي والسن ورقم الهاتف ويجب أن يتم إضافة تلك البيانات بشكل صحيح.

يرسل التطبيق على رقم الهاتف الذي تم تسجيله الرقم السري الخاص بالمستخدم حتى يتمكن من دخول المنصة من خلاله.

يتم كتابة الرقم السري في المكان المخصص له والضغط على “تسجيل” حتى يتم الدخول لمنصة مدرستي بنجاح.

منصة مدرستى ودورها في سير العملية التعليمية