نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم طريقة التسجيل منصة مدرستى الإلكترونية ودورها في سير العملية التعليمية 1443 في المقال التالي
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار العديد من القرارات حول عودة الدراسة داخل مدارس المملكة مما أثار الحيرة بين أولياء الأمور حول معرفة هل سيتم إيقاف منصة مدرستي بعد عودة الدراسة بالمدارس، من جانبه فقد صرحت الوزارة أن عمل منصة مدرستي سوف يستمر كما هو ويتمكن مستخدمى المنصة من التواصل مع خدمة الدعم الفني للمنصة لطرح تساؤلاتهم والإجابة على جميع الاستفسارات خلال الرقم/920033988، كما يقدم الدعم الفني للمنصة المساعدات الخاصة لطرق حل الواجبات بشكل صحيح بالإضافة لتوضيحه البيانات الخاصة بالمستخدم التي ذكرها أثناء التسجسيل إذا تعرض لفقدانها أو نسيانها.
طريقة التسجيل بمنصة مدرستي السعودية
تهدف المنصة على تقديم الخدمات اللازمة للطلاب والمعلمين وقد حدث بالفعل نجاح المنصة في توفير الخدمات الخاصة بالتعليم للمستخدمين، وفيما يلي سوف نوضح الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل عبر المنصة:
- يجب أن يقوم المستخدم بتحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات الخاص بجوال المستخدم.
- بعد تحميل التطبيق بنجاح وتسجيل الدخول قم بإختيار بينات منصة مدرستي من الأيقونات المتوفرة على الشاشة.
- ينتقل التطبيق بالمستخدم لإضافة بعض البيانات الشخصية مثل الإسم رباعي والسن ورقم الهاتف ويجب أن يتم إضافة تلك البيانات بشكل صحيح.
- يرسل التطبيق على رقم الهاتف الذي تم تسجيله الرقم السري الخاص بالمستخدم حتى يتمكن من دخول المنصة من خلاله.
- يتم كتابة الرقم السري في المكان المخصص له والضغط على “تسجيل” حتى يتم الدخول لمنصة مدرستي بنجاح.
منصة مدرستى ودورها في سير العملية التعليمية
- استطاعت المنصة أن تكمل سير العملية التعليمية والمحافظة عليها بعد إنتشار جائحة كورونا وإيقاف المدارس بل وتقديم المحتوى التعليمي بطريقة جيدة ساعدت الكثير من الطلبة والمعلمين على إستكمال الدراسة دون الحاجة للخروج والتعرض لخطر الإصابة أثناء التجمعات، كما أفادت المنصة حوالي ستة ملايين طالب وطالبة بينما يستفيد منها 525 ألف من المعلمين والمعلمات وكذلك أولياء الأمور فهي تتصدر عمليات البحث في المملكة.
- والجدير بالذكر أيضاً أنه قد قامت المنصة بتقديم شرح المناهج التعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة بشكل جديد ومتميز هذا الشئ الذي كان ينقص العديد من المعلمين أثناء عملية التعليم المباشر مما ساعد الطلاب على الوصول لمستوى ثقافي وعلمي جيد، بالإضافة إلى إستفادة الطالب من المعلومات الأساسية فقط الخاصة بالمنهج.
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