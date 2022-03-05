Here نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق جميع الولايات العراقية بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق جميع الولايات العراقية بالرقم الامتحاني نقدمها لكم ، لا تزال عمليات البحث مستمرة بشأن نتيجة الصف الثالث المتوسط، بعد حالة من القلق والتوتر انتابت أولياء الأمور بشأن نجاح أبنائهم في الفصل الدراسي الاول من الصف الثالث المتوسط، وحاولت وزارة التربية والتعليم أن تقوم بوضع النتائج على المواقع الالكترونية الرسمية.

نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق جميع الولايات العراقية بالرقم الامتحاني

بعد أن انهى الطلاب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بدأ يتهافتون على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل معرفة النتيجة فور ظهورها، وبدأ الوزارة برفع النتائج على الموقع تباعًا من حيث المناطق المناطق الكبرى ثم الصغرى، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال الخطوات الآتية:

التوجه الى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار نتائج الطلاب والطالبات.

الضغط على الصف الثالث المتوسط.

الضغط على الفصل الدراسي الأول لعام 2022.

كتابة الاسم ورقم الجلوس

الضغط على استعلام

ظهور نتيجة الطالب

إمكانية تحميل ملف به كافة التفاصيل.

ترتيب رفع نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

نقدم لكم ترتيب المدن التي ظهرت فيها نتيجة الصف الثالث المتوسط، والترتيب الاتي:

مدينة البصرة تم الانتهاء منها

مدينة الكرخ الاولى تم الانتهاء منها

مدينة الكرخ الثانية تم الانتهاء منها

مدينة الكرخ الثالثة مازال العمل جاري

مدينة الرصافة الاولى تم الانتهاء منها

مدينة الرصافة الثانية مازال العمل الجاري.

مدينة الرصافة الثالثة مازال العمل الجاري.

مدينة نينوي مازال العمل الجاري.

مدينة صلاح الدين مازال العمل الجاري.

مدينة الانبار مازال العمل الجاري.

مدينة كركوك مازال العمل الجاري.

مدينة ديالي مازال العمل الجاري.

مدينة ذي قار مازال العمل الجاري.

مدينة بابل مازال العمل الجاري.

مدينة القادسية مازال العمل الجاري.

مدينة النجف مازال العمل الجاري.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيبدأ العودة للمدراس من مطلع شهر مارس المقبل، ليبدأ الطلاب آخر مراحل التعليم الإجباري والاتجاه إلى مرحلة ما قبل الجامعي من أجل تحديد مستقبل الأبناء بعد ذلك.