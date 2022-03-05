“موقع ريف تسجيل الدخول” الاستعلام عن برنامج ريف reef.gov.sa

نتابع معكم موقع ريف تسجيل الدخول، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن بوابة ريف الإلكترونية reef.gov.sa، وهذا حيث يريد الأشخاص المستفيدين من البرنامج الاستعلام عن المبالغ المعلقة لهم والتي سيتستلمونها في الدفعات القادمة، ويريد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في دعم ريف بالاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية تسجيل الدخول في موقع ريف وطريقة الاستعلام عن البرنامج بكل سهولة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

بوابة ريف

وتعتبر بوابة ريف أحد أشهر المواقع الإلكترونية في المملكة، حيث يستفيد منها الآلاف من المواطنين والمواطنات الذين يستفيدون بالفعل من الدعم أو يريدون الاستفادة منه مستقبلا، حيث تتيح بوابة ريف خدمة التسجيل وتقديم كافة البيانات المطلوبة وهذا لتقديم طلب للحصول على دعم ريف، وهذا كما تعرفنا معكم في مقال تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة.

قواعد دعم الريف العامة

ويوجد العديد من القواعد المنصوص عليها للاستفادة من دعم ريف، وهذه القواعد أو الشروط يجب أن تتوافر في كل مستفيد من الدعم أو من يرغب في الاستفادة من الدعم، وفي حالة رفض الطلب الخاص بك فسيذكر لك في سبب الرفض أنه تم الإخلال بأحد الشروط التالية، وهي:

أن يكون المتقدمة أو المتقدمة سعودي الجنسية، أو يمتلك بطاقة التنقل.

امتهان أحد المهن الزراعية المدعومة في البرنامج بنفسه.

عدم امتلاك وظيفة إما في القطاع العام أو القطاع الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 21 عاما.

ألا يتجاوز مجموع دخل المتقدم 9 آلاف ريال سعودي.

اذا كنت مستفيد من أحد برامج الدعم الأخرى، فيجب ألا يتجاوز عددها ال3 برامج، ويجب ألا يزيد مجموع الدعم السنوي عن 54 ألف ريال سعودي.

تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة عبر موقع ريف الرسمي.

الاستعلام عن برنامج ريف

ويمكنك الاستعلام عن برنامج ريف بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

موقع ريف تسجيل الدخول