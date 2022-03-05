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عمر شويل - جدة موقع التسجيل www.pmhi.ly في منظومة القروض السكنية للشباب 2022 في ليبيا لاسكان الشباب - ثقفني
موقع التسجيل www.pmhi.ly في منظومة القروض السكنية للشباب 2022 بدأت عمليات البحث تزداد هذه الفترة على الإنترنت من قبل الليبيين عن التفاصيل المتعلقة بمنظومة القروض السكنية التي أعلنت عنها الوحدة الوطنية، والتي تعمل على توفير الخدمات المختلفة للشباب من أجل أن يحصلوا على وحدات سكنية للمقبلين على الزواج، وهذا يتم عبر التقديم على الموقع الخاص بمصرف الادخار للحصول على القروض السكنية المختلفة، كما نقوم بتوضيح الرابط الرسمي للتسجيل في المنظومة الحكومية للحصول على الشقق السكنية لمحدودي الدخل. والفئات الأكثر احتياج
رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية
- وفرت الحكومة الليبية مجموعة من الشقق السكنية حتى يحصل عليها الشباب وبالتحديد محدودي الدخل.
- من أجل تقديم المساعدات المختلفة من أجل مواجهة كافة المشاكل والصعاب التي تواجههم من غلاء الأسعار ومن ضغوطات في الحياة اليومية.
- حيث أن هذه المبادرة قد تساهم في العمل على توفير مجموعة من الشقق وغيرها من الوحدات السكنية المختلفة التي قد تضمن لكافة الشباب إمكانية العيش بحياة كريمة.
- من خلال تقديم المواطن مجموعة من الوثائق الرسمية التي تعمل على إثبات أحقيته في الحصول على الوحدات السكنية.
- هذه الوثائق تتمثل في شهادة البحث عن العمل ونسخة خاصة بمرتب الضمان من التضامن وأيضا نسخة متعلقة بإثبات الدخل الشهري له.
مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب
- وقد وفرت الحكومة الليبية إسكان الشباب لكافة الأسر المحتاجة وهذا من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع لمنظومة القروض السكنية المتوفرة في ليبيا.
- من خلال الدخول على مصرف الادخار والاستثمار العقاري وهذا من خلال القيام ببعض الخطوات.
- يجب الدخول على الموقع التابع لمنظومة القروض السكنية.
- ومن ثم يتم تسجيل الدخول على الموقع بالحساب الشخصي للمواطن.
- ويتم كتابة جميع البيانات التي تلزم من أجل تسجيل الدخول.
- يتم الرد عليك في أقرب وقت من قبل المؤسسة المختصة بالقرض السكني للشباب في ليبيا.
- فهذه المبادرة المقدمة من الحكومة تحقق مبدأ أساسي من وهو مساعدة الشباب في الحصول على مأوى لهم وبالتحديد الفئات المحتاجة للمساعدة.
- فيمكنك التقديم في هذه المنحة المقدمة من الدولة للحصول على المساكن المجهزة للشباب من الدولة
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