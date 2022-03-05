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عمر شويل - جدة موعد صرف دعم حافز لشهر شعبان 1443 المستبعدين من برنامج حافز، يتساءل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد صرف دعم حافز الذي يقدم للملايين من المواطنين، حيث يعد برنامج حافز من أهم و أفضل البرامج الخدمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة أكبر عدد من المواطنين السعوديين الذين لا يتوفر لديهم دخل شهري ثابت وعاطلين عن العمل، وفي ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد تسعى الحكومة السعودية على رفع الأعباء عن المواطنين و توفير حياة كريمة لهم، كما يوفر البرنامج فرص للعمل و تقديم الدعم المادي لهم بشكل شهري.

موعد صرف دعم حافز لشهر شعبان 1443

يتم صرف دعم حافز بشكل شهري لجميع المقبولين في نظام حافز للطاقات، ولذلك مع بداية كل شهر هجري يبدا جميع مستفيدي دعم حافز على البحث لمعرفة موعد صرف الدعم، ولذلك وضع البرنامج موعد محدد لصرف دعم حافز لشهر شعبان يوم الأحد الموافق 3 شعبان 1443 ھ الموافق 6 مارس 2022 م، سيتم اداع وراتب حافز بدأ من هذا الموعد.

الأشخاص المستبعدون من برنامج حافز

هناك بعض الأشخاص يتم استبعادهم بشكل تلقائي عن صرف دعم حافز لهم وهذا لأسباب وهي:

في حالة توافر لدي المتقدم عمل ثابت تابع للائحة التي يتضمنها البرنامج يتم ايقاف الدعم عنه.

يتم انقطاع الدعم عن كل شخص يثبت أنه لا يبحث عن عمل بشكل جاد هذا يعرضه إلي انقطاع الدعم عنه.

إذا تخلف المستفيد من البرنامج عن المداومة في حضور الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج يتم إيقاف الدعم عنه.

شروط الحصول على دعم حافز

هناك بعض الشروط التي وضعها البرنامج لقبول طلب التقديم، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون له جهة عمل ثابتة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجارى.

لابد من عدم حصول المتقدم على الدعم من جهات أخرى تابعة للحكومة السعودية.

ألا يكون لدى المتقدم إعاقة خلقية أو جسدية تمنعة عن العمل.

طريقة التسجيل في دعم حافز للعاطلين عن العمل

بعد أن قدمنا لكم شروط الحصول على دعم حافز، سنقدم لكم طريقة التسجيل إلكتروني وهي: