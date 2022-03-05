جدة - نرمين السيد - أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1,209,976 لاجئا أوكرانيًا، وفق ما أورد موقعها الإلكترونى المخصص للمسألة. وارتفع العدد عن آخر إحصاء الخميس بـ171 ألف لاجئ، بحسب "فرانس برس".





وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يتكثّف تدفق اللاجئين، فيما يبدو أن الجيش الروسى يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى. ورحبت الأمم المتحدة، الجمعة “بالتقارير التى تفيد بأن الطرفين وافقا على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مناطق القتال”. ولم يتم إخطار الأمم المتحدة رسميًا حتى صباح الجمعة بهذا الاتفاق. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب قد يصل إلى 4 ملايين شخص. يقطن أكثر من 37 مليون شخص فى الأراضى التى تسيطر عليها كييف – وهى لا تشمل شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين شرق البلاد. وتحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجنب احتساب اللاجئين مرتين، أى عند خروجهم من البلد وبعد وصولهم إلى مكان آخر فى أوروبا أو حتى خارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تتجاوز 1.2 مليون شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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