نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في خدمة طلبات التسكين المؤقت لسكان الأحياء العشوائية المزالة بجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن إتاحة تقديم الخدمة الجديدة طلبات التسكين المؤقت لجميع سكان المناطق العشوائية والتي تم أزالتها بموجب القانون الجديد، فمن خلال الإعلان الذي تم تدشينه من وزارة الموارد والأمانة العامة لجدة عن أطلاق رابط للتقديم بطلب التسكين المؤقت، وذلك حتي أعلان الأشعار من الإسكان التنموي والذي من خلاله يتم استلام وحداتهم السكنية، ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط مع الالتزام بالشروط وتقديم بعض المستندات الخاصة التي يتم دراستها، وقد أكدت الأمانة العامة انه يتمكن الأشخاص من تقديم الطلبات يدوياً بالمكتب الميداني للجنة.

شروط استقبال طلبات التسكين المؤقت

ترغب بلدية جدة في طرح بدائل لسكان الأحياء الذين تم الإعلان عن إزالتها. وذلك لتطوير المدينة وإخراجها من الفوضى وقلة التخطيط؛ إلى مظهر أكثر تطوراً يليق بالعاصمة الحيوية للمملكة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال إحضار بعض المستندات الخاصة والتي تم إدراجها علي النحو التالي:

يجب إحضار اصل الهوية الوطنية لمالك العقار. تقديم مستند مصور من صك المبني. تضمين مستند لصورة للعقار المزال. تقديم كافة البيانات الخاصة بمالك العقار.

رابط التقديم في طلبات التسكين المؤقت

وفرت الأمانة تقديم الطلبات يدوياً للمواطنين الذين لا يدركون خطوات التسجيل الإلكتروني وذلك عبر المكتب الميداني للجنة الأحياء المزالة العشوائية، أما عن التقديم الإلكتروني فيتم من خلال الولوج للرابط التالي services.jeddah.gov.sa والذي تم تخصيصه للتقديم للتسكين المؤقت، ويتم من خلال اللجنة المختصة فحص المستندات التي يتم أرفاقها وفحصها.

تسكين عشوائيات جدة بعد قرار إزالة الأحياء

عندما تم الإعلان عن إزالة عشوائيات جدة تقدم نائب وزير الإسكان بتوضيح كيفية تسكين الأفراد الذين يتم إزالة مساكنهم، وقد أشار إلى أن هذا النهج يجب أن يكون متوافقاً ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030. وأوضح وكيل وزارة الإسكان أنه فيما يتعلق بالجانب السكني لهذه الأسر ، سيتم التعامل معها على 3 شرائح، وهي كالتالي:

الفئة الأولى وهم الأسر الأمنية الضمانية التي يشملها برنامج الإسكان التنموي.

الفئة الثانية وهي الأسر التي هي في أمس الحاجة إليها وهم مواطنون سعوديون مؤهلون للحصول على المساعدة الإسكانية.

الفئة الثالثة وهؤلاء المواطنون الذين أزيلت منازلهم عن الأحياء ولا يستحقون المساعدة السكنية.

وقد اتخذت الأمانة العامة لجدة قرارات الإزالة للعشوائيات لتحسين العاصمة للمملكة وحس الدولة لجذب السائحين حيث تعد جدة عاصمة المدينة، ومن جهة اخري تحقيق أهداف المملكة لـ 2030.