مصرع 27 جنديا وإصابة 33 آخرين بهجوم على موقع عسكرى وسط مالى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش المالى فى بيان مقتل 27 من عناصره وإصابة 33 آخرين بينهم 21 فى حالة خطيرة، بعدما هاجم مسلحون معسكر موندورو فى وسط البلاد، مؤكدا أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 47 مسلحا.

ولفت البيان النظر إلى أن قواته تمكنت خلال تمشيطها لمعاقل المسلحين من تصفية 23 عنصرا، مضيفا أن سبعة من الجنود النظاميين ما يزالون فى عداد المفقودين.

كما أشار إلى أن معسكر موندورو القريب من الحدود مع بوركينا فاسو كان قد تعرض فى السابق لعدة هجمات مسلحة، مفيدا أن هجوم اليوم الأكثر دموية منذ أشهر.

وفى سياق متصل ذكر عسكريون أن المسلحين استولوا على 21 آلية بينها عدة مدرعات، مشيرين إلى أن القوات المسلحة المالية لم تطلب دعم قوة برخان الفرنسية خلال تعرضها للهجوم.

الجدير بالذكر أن مخيمى موندورو و بولكيسى المجاور كان قد تعرضا فى سبتمبر 2019 لهجوم مسلح عنيف أودى بحياة نحو خمسين شخصا.