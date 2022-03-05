بوريل: بإمكاننا التوصل لاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن من المتوقع التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل "يحدوني الأمل أن يكون بإمكاننا التوصل (لاتفاق) مطلع الأسبوع".

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وكان قد قال ميخائيل أوليانوف كبير المفاوضين الروس في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والدول الكبرى إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق في منتصف الأسبوع المقبل.

وقال أوليانوف للصحفيين "في حدود ما أعلم، الإيرانيون غير مستعدين لمحادثات مباشرة (مع الولايات المتحدة)". ومضى قائلا "سيكون لدينا اتفاق ربما في منتصف الأسبوع المقبل. نتحدث عن الخطوات الأخيرة قبل اجتياز خط النهاية".