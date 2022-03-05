أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54,879 إصابة ‏جديدة و 1,722 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏





ووفقاً للإحصاءات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل إجمالى ‏‏‏الإصابات إلى 78,977,146، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 952,223 .

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