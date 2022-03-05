تفاصيل منحة البطالة للمتزوجات من وزارة التشغيل الجزائرية 2022

منحة البطالة الجزائرية للمتزوجات، أعلنت الحكومة الجزائرية الأيام الماضية عن بدء توفير دعم مادي من خلال منحة البطالة للجزائريين من أجل مساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة الشاقة وسداد الالتزامات والاحتياجات المطلوبة منه ولتساهم في منحهم حياة كريمة فإن الهدف الأساسي من تلك المنحة هي مساعدة الشباب العاطل عن العمل بالجزائر، كما أن تلك المنحة تعطى للزوجات الجزائريات ولكن وفق شروط وأحكام معينة يجب التعرف عليها أولًا.

منحة البطالة من وزارة التشغيل الجزائرية

حددت الوزارة مبلغ من المال من أجل الشباب العاطلين عن العمل بالجزائر وهو للجزائريين فقط تصل قيمته حتى 13 ألف دينار جزائري، ويتم توفير تلك المنحة في بداية الشهر الحالي شهر مارس على أن يتم توفير شروط منحة البطالة المعلن عنها من خلال الوزارة وعلى من تتوافر بهم الشروط يتم قبولهم وتوفير مبلغ المنحة له يجب تجهيز الوثائق التالية للحصول على المنحة:

شهادة تؤكد تسجيل المستفيد. صورة من شهادة ميلاده. وكذلك تقديم الهوية الخاصة به. صورتان شخصيتان. وشهادة تفيد عدم العمل بأي جهة. بطاقة التعريف للمستفيد.

شروط منحة البطالة للزوجات الجزائريات

قررت وزارة التشغيل في الجزائر أن تساند أبنائها الجزائريين ومنحهم حياة كريمة وهانئة وتجعلهم قادرين على العيش بكرامة من خلال الدعم المقدم لهم لسداد الالتزامات المطلوبة وما إلى ذلك، وخاصةً بعد الفترة الأخيرة التي نتج عنها توقف الكثير من الأشخاص عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا وكذلك عدم وجود المزيد من الوظائف لذلك العدد الكبير من الشباب، ومن أجل حصول المتزوجات على منحة البطالة يشترط توفير الشروط القادمة: