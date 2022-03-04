سعر ومواصفات هاتف فيفو إكس 80 برو بلص Vivo X80 Pro Plus 5G الجوال الجديد التي أعلنت عنه شركة فيفو العالمية، يعد هذا الهاتف من أهم الهواتف القوية صاحب المواصفات المميزة، بداية من الكاميرات مروراً بالذاكرة العشوائية التي تصل إلي ١٢ جيجا بايت، وبعدة ألوان أهمها اللون الأزرق، يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس، ومن خلال هذا المقال نصل إلي مميزات وعيوب ومواصفات وسعر هذا الجوال.

مواصفات هاتف فيفو إكس 80 برو بلص

الشاشة: LTPO AMOLED نوعها، مقاس ٦.٧٨ انش، أبعاد الشاشة ٢٠.٩، معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز، درجة السطوع ١٥٠٠ شمعة، الوضع الليلي، وضع حماية العين.

LTPO AMOLED نوعها، مقاس ٦.٧٨ انش، أبعاد الشاشة ٢٠.٩، معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز، درجة السطوع ١٥٠٠ شمعة، الوضع الليلي، وضع حماية العين. الذاكرة: الذاكرة العشوائية رامات ٨ جيجا بايت أو ١٢ جيجا بايت.

ثلاث نسخ الأولي رام ٨ جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، الثانية ١٢ جيجا بايت رام مع ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، الثالثة ذاكرة داخلية ٥١٢ جيجا بايت ذو ذاكرة عشوائية ١٢جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية رامات ٨ جيجا بايت أو ١٢ جيجا بايت. ثلاث نسخ الأولي رام ٨ جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، الثانية ١٢ جيجا بايت رام مع ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، الثالثة ذاكرة داخلية ٥١٢ جيجا بايت ذو ذاكرة عشوائية ١٢جيجا بايت. الذاكرة التخزينية الداخلية: ٢٥٦ جيجا بايت أو ٥١٢ جيجا بايت.

٢٥٦ جيجا بايت أو ٥١٢ جيجا بايت. نظام التشغيل: أندرويد ١١، واجهة الاستخدام عند OriginOS 1.0

أندرويد ١١، واجهة الاستخدام عند OriginOS 1.0 الكاميرا والتصوير: الكاميرا الخلفية رباعية الالتقاط.



1. الأولي بدقة 50 ميجابكسل ذو عدسة F/1.6.

2. الثانية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة F/3.4.

3. الثالثة الدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6.

4. الرابعة بدقة 48 ميجابكسل ذو العدسة F/2.2.

5. يدعم الفلاش المزدوج عن التصوير وتسجيل الفيديو، يدعم الفيديو خاصية 4K ، خاصية 8k، ونذكركم بسعر هاتف ريلمي c35.

الكاميرا الأمامية: وحيدة الالتقاط دقة ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة F/2.5، يدعم خاصية الفيديو 4k.

وحيدة الالتقاط دقة ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة F/2.5، يدعم خاصية الفيديو 4k. الصوت: يدعم السماعات الخارجية، نظام صوتي 32 بت مع 192 كيلوهرتز.

يدعم السماعات الخارجية، نظام صوتي 32 بت مع 192 كيلوهرتز. الاتصال: الواي فاي للنت الهوائي، البلوتوث أصدار ٥.٢ ، تقنية NFC ، تحديد الموقع GPS ، منفذ USB.

الواي فاي للنت الهوائي، البلوتوث أصدار ٥.٢ ، تقنية NFC ، تحديد الموقع GPS ، منفذ USB. الشحن: الشحن السريع بقدرة ٥٥ واط ، الشحن اللاسلكي بقوة ٥٠ واط.

الشحن السريع بقدرة ٥٥ واط ، الشحن اللاسلكي بقوة ٥٠ واط. البطارية: غير قابلة للإزالة سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير، نوع ليثيوم بو، ونذكركم بسعر سامسونج جلاكسي s22 الترا.

غير قابلة للإزالة سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير، نوع ليثيوم بو، ونذكركم بسعر المعالج: ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 888 Plus، الرسومات Adreno 660.

ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 888 Plus، الرسومات Adreno 660. الشرائح: ثنائي الشريحة Sim في وضع الاتصال.

ثنائي الشريحة Sim في وضع الاتصال. الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس. شكل الهاتف: الألوان برتقالي ، ازرق، اسود، وزن الجوال ٢٠٩ جرام، البصمة مدمجة علي الشاشة.

الألوان برتقالي ، ازرق، اسود، وزن الجوال ٢٠٩ جرام، البصمة مدمجة علي الشاشة. الأبعاد: العرض 75.2 مم، الطول 164.5 مم، السمك 8.9 مم.

مميزات هاتف Vivo X80 Pro Plus 5G

الجوال مقاوم للماء والغبار.

يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس.

يتوفر به خدمة الشاحن السريع والشحن اللاسلكي.

الرامات حتي ١٢ جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

الكاميرا الخلفية رباعية وعالية الجودة تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4k.

الشاشة مقاس ٦.٧٨ بوصة ونذكركم بسعر هاتف ريلمي Q3T.

عيوب موبايل Vivo X80 Pro Plus 5G

الجوال لا يدعم راديو fm

الكاميرا السلفي لا تحتوي علي فلاش.

لا يتوفر الذاكرة الخارجية كارت الميموري.

الهاتف لا يحتوي علي مدخل سماعات الأذن.

الجوال غير مزود بسماعات ستيريو، ونذكركم برابط شاومي ريدمي نوت 11 برو.

علبة الهاتف Vivo X80 Pro Plus 5G

جوال Vivo X80 Pro Plus 5G

X80 Pro Plus 5G رأس الشاحن.

كابل يو اس بي.

جراب للحماية.

دبوس لإخراج الشرائح.

سعر هاتف فيفو إكس 80 برو بلص فايف جي

السعر بمصر 13300 جنيه.

ثمن الهاتف بالسعودية 3200 ريال.

قيمة الجوال بالدولار الأمريكي 850 دولار.

سعر الموبايل بالمغرب ٧٤٠٠ درهم.

الشراء من الجزائر 115000 دينار، ونذكركم بسعر ومواصفات هاتف ريدمي K50.

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات هاتف فيفو إكس 80 برو بلص Vivo X80 Pro Plus 5G.