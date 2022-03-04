نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على مكيفات من حساب المواطن مدعومة بأسعار تنافسية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مكيفات من حساب المواطن مدعومة بأسعار تنافسية 100% من مبادرة التكييفات التي تقوم بها الحكومة لدعم المسجلين بحساب المواطن للحصول علي شراء عدد اثنين مكيف ويقدم الدعم بمبلغ ٦٠٠ ريال لكل مكيف، حيث قام المركز السعودي لكفائه الطاقة بعمل مبادرة علي أجهزة التكيفات ذو جودة عالية لرفع كفاءة استعمال الطاقة بالمملكة العربية السعودية كما يتم استفادة المواطن من الخصومات الفورية المتاحة ومن خلال هذا المقال يتم تناول كل ما يدور بشأن هذه المبادرة.

طريقة الحصول على مكيفات من حساب المواطن مدعومة بأسعار تنافسية 100%

للحصول علي خصومات أجهزة التكييف يتم اتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل علي النحو التالي:

البحث في محرك جوجل يتم كتابة الرابط الخاص ببوابة حساب المواطن. اختيار الاشتراك في مبادرة تكييف الهواء. القيام بمراجعة الأسعار الخاصة بالشركات والمحلات التجارية المشاركة في المبادرة التي تقدم عرض الخصومات. يتم الدخول إلى متجر بتوافر بطاقة الهوية الوطنية الخاصة لك. بعدها يتم اختيار نوع التكييف حسب رغبتك ليتم شرائه عبر المبادرة.

رابط الحصول علي خصومات التكييف من حساب المواطن

يتم الاستفسار ومعرفة أماكن ومنافذ البيع لشراء مكيفات عالية الجودة ذو خصومات وتخفيضات هائلة من خلال تلك الرابط (www.ca.gov.sa)،

شروط الحصول علي دعم المكيفات

يجب توافر الشروط التالية لنيل الحصول علي التكييفات من مبادرة دعم المكيفات.

التأكد من صحة بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المتقدم.

المتقدم يجب أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية.

المستفيد يجب أن يتمتع بالجنسية السعودية.

لا يقل عمر المستفيد عن ٢١ عام.

التأكد من حقيقة وأهلية المستفيد من خلال رخصة أجهزة التكييف.

أنواع المكيفات التي عليها خصومات في مبادرة حساب المواطن

تعرض مبادرة دعم المكيفات من حساب المواطن مجموعة متنوعة من أجهرة التكييف تضمنت هذه الأجهزة التالي:

مكيف كارير.

تكيفات كرفت.

تكيف جبسون.

مكيف LG.

تكيف zamiL.

أسعار مكيفات حساب المواطن

المكيفات التي يتم عرضها في برنامج حساب المواطن التي يقع عليها الخصم جاءت كالتالي:

مكيف كارير سبليت 2 طن بارد، القيمة المالية 1599 ريال سعودي.

مكيفات كرافت 2 طن بارد سبليت، الشراء 2299 ريال سعودي.

تكيف كاريد سبليت 2 طن بارد، ثمنه 2350 ريال سعودي.

مكيف جبسون سبليت 2 طن بارد، سعره 2449 ريال سعودي.

قد يتساءل الكثيرون عن الكيفية التي من شأنها يتم دعم أجهزة التكييف فى برنامج حساب المواطن، وكان الرد أن أجهزة التكييف هى الأكبر في استهلاك الطاقة لذا كان هدف المبادرة في توفير استهلاك الطاقة، حيث أكد المسؤولين عن مبادرة دعم المكيفات أنه لا نيه فى توقف دعم المكيفات التي بدأت في عام 2018، واوضحت أن من حق دعم المواطنين بعدد 6 مكيفات.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة الحصول على مكيفات من حساب المواطن مدعومة بأسعار تنافسية 100%.