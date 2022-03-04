نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لمنتظري هاتف “آيفون” الاقتصادي الجديد.. سعره لن تصدقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الهواتف العالمية آبل عن موعد إصدار هاتف آيفون إس إي الذي يأتي بمميزات هائلة وخاصيات جديدة أحدث من الإصدار السابق للهاتف، ويتميز iPhone SE أيضاً بالسعر الاقتصادي الذي يبحث عنه محبي هواتف آبل الذكية، وكشفت شركة أبل الأمريكية عن الخاصيات الجديدة لإصدار آيفون إس إي الذي يُدعم بتقنيات جديدة ظهرت للمرة الأولى في هاتف آيفون 13 مثل تقنيات الجيل الخامس للاتصالات والكاميرا المحسنة بخاصيات تصوير احترافية، ويأتي المعالج من نوع “إيه 15 بايونيك” بينما يأتي الهاتف بمفاجأة في السعر الذي يبدأ من 300 دولار أي أقل من سعر الإصدار السابق بمائة دولار.

موعد إصدار هاتف آيفون إس إي الجديد من شركة آبل

تستعد شركة أبل الأمريكية للإعلان عن الإصدارات الجديدة لأجهزة آبل 2022 حيث أوضحت شركة أبل أنها ستعلن عن هاتفها الإقتصادي الجديد في احتفالية يوم الثامن من شهر مارس الحالي، وستعلن أيضاً عن المواصفات الداخلية والتصميم الخارجي للهاتف.

مواصفات هاتف آيفون إس إي الجديد

كشفت التسريبات الأخيرة أن الإصدار الجديد سيأتي بمسمى iPhone SE+5G، وسيشهد إضافات جديدة في الخاصيات ويدعم تقنيات 5G للإتصالات بينما تتمثل مواصفات وإمكانيات الهاتف فيما يلي:-

من المحتمل أن يأتي الهاتف بنفس التصميم الخارجي للإصدار السابق مع اختلاف طفيف في الأبعاد.

تأتي الشاشة بحجم 4.7 بوصة حيث تبلغ مساحتها 5.69 بوصة وسمكها 7.3 مليميتر.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف من 64 جيجابايت إلى 256 جيجا.

تبلغ سعة البطارية 2225 مللي أمبير.

ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت تُمكنك من تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت.

التصوير بجودة Ultra HD مع عرض تفاصيل أوضح للصورة.

الهاتف مزود بخاصية مقاومة الغبار والماء حتى متر أسفل سطح الماء ولمدة نصف ساعة.

يتميز الهاتف بخاصية الشحن السريع التي تصل إلى خمسين بالمائة في أقل من نصف ساعة.

لا يدعم الهاتف إزالة البطارية.

ألوان هاتف آيفون إس إي الجديد

الهاتف متاح بثلاثة ألوان:-

الأسود.

الأبيض.

الأحمر

أسعار هاتف آيفون إس إي

سعر هاتف آيفون إس إي الجديد من أهم مميزاته حيث يعد من أشهر الهواتف الإقتصادية من فئة آبل، والتي يبحث عنها الكثير من العملاء في الوطن العربي، وذكرت شركة أبل في العرض التشويقي لإصدار إس إي الجديد السعر الذي يبدأ من 300 دولار أمريكي، ويعد هذا الثمن قليل جدا مقارنة بالنسخة السابقة، وباقي إصدارات شركة أبل.