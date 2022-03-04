إليكم طريقة استبدال الجوال القديم بجديد من جرير وهي إحدى المكتبات المشهورة في المملكة العربية السعودية التي تعمل في مجال بيع العديد من المنتجات مثل الأدوات المدرسية والهواتف ويمكن من خلالها استبدال هاتفك القديم باخر جديد بشروط حددتها المكتبة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

خطوات استبدال الجوال القديم بجديد من جرير

إذا كنت ترغب في استبدال جوالك القديم والحصول على هاتف جديد فإن مكتبة جرير تتيح لك هذا الأمر فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمكتبة جرير.

قم بإنشاء حساب جديد لك على الموقع.

ابحث عن الهاتف الذي ترغب في الحصول عليه حيث يتاح العديد من الهواتف بمميزات يبحث عنها كل شخص.

اختر الهاتف المراد الحصول عليه، ثم أكمل البيانات المطلوبة منك على الموقع.

إذهب إلى واحداً من معارض جرير في المملكة العربية السعودية لتحصل على الهاتف الجديد واستبدال هاتفك القديم.

شروط استبدال الجوال القديم بجديد من جرير

أعلنت مجموعة مكتبات جرير بفروعها في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط يشترط توافرها لدى الشخص الذي يريد استبدال هاتفه القديم وهي تتمثل فيما يلي:

يكون الهاتف القديم المراد استبداله بحالة جيدة أي غير مصاب بالكسور أو الخدوش.

مسموح بتبديل الهاتف القديم بأي موبايل من موديلات ‬هواتف Samsung S21 FE.

عند الذهاب لاستبدال الهاتف القديم يكفي فقط إحضار الهاتف وليس هناك حاجة للاكسسوارات الخاصة به.

ليس من المهم شراء الهاتف القديم من مكتبة جرير ولكن من أي مكان آخر.

عند الاتفاق على تبديل الهاتف القديم لا يسمح العميل باسترجاع الهاتف مرة أخرى.

غير مسموح في العرض استبدال الهاتف القديم بمقابل نقدي.

إذا كان الهاتف الجديد لا يزال بحاجة جيدة بعد الحصول عليه من مكتبة جرير فلا يمكن استرجاعه مرة أخرى.

أما إذا كان الهاتف به أحد العيوب أو الأعطال عند شرائه يمكن استبداله بآخر من المكتبة.

معايير استبدال الهاتف من مكتبة جرير