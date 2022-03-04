نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر للعاطلين عن العمل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، في الفترة الماضية قامت وزارة التشغيل في الجزائر بالإعلان عن منحة البطالة الجزائرية الموفرة لأبناء الجزائر الباحثين عن عمل حيث قد أوضحت أن باب التسجيل في الوكالة الوطنية للحصول على منحة البطالة أصبح متاحًا ويمكن للمواطنين التسجيل به في أي وقت، ولكن يجب التأكد من توافر شروط منحة البطالة للحصول على الدعم.

موقع منحة البطالة بالجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية إلى مساعدة أبنائها بكافة الطرق والوسائل وخاصة الباحثين عن العمل والمجتهدين في إيجاد قوت يومهم، وقد قدمت منحة البطالة للجزائريين فقط من خلال موقع منحة البطالة حيث أنه موقع مجاني بدون مصاريف أو رسوم يتم دعمه من خلال وزارة التشغيل بالجزائر، يستخدم ذلك الموقع حتى يقوم الأفراد بتسجيل بياناتهم الشخصية به لمراجعتها من قبل الجهات المختصة للموافقة على توفير الدعم به.

مع العلم أنه قبل التسجيل يجب أن يكون المواطن على علم بكافة الشروط أولًا حتى يحصل على الدعم بسهولة، وكذلك التقديم يتم إلكترونيًا ويحتاج لبعض من الوقت لحين مراجعة التفاصيل الخاصة بالفرد للموافقة على طلبه.

رابط منحة البطالة من الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلنت الجهات المعنية في وزارة التشغيل أن التقديم في منحة البطالة المقدمة من وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية يتطلب التقديم به توافر الشروط المحددة في المواطنين الجزائريين الباحثين عن عمل ولم يوفقوا في ذلك، إذ أن الشروط الموضوعة هي التي تحدد الأفراد المستحقين للحصول على الدعم، مع العلم أن التقديم في منحة البطالة يتم إلكترونيًا لا من خلال المكاتب المختصة بالجزائر، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الآتي التابع لوكالة التشغيل الوطنية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

أعلنت الوزارة عن طريقة التسجيل في منحة البطالة للشباب الباحثين عن عمل والراغبين في الانتفاع من الدعم وهي: