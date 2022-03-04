عاجل.. خام برنت يغلق على سعر 118.11 دولار فى أعلى مستوى له منذ 2008

جدة - نرمين السيد - سجل خام برنت الأمريكى، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا وأغلق على مستوى 118.11 دولارا للبرميل، وذلك فى ظل الهجوم الروسى على أوكرانيا، فى أعلى مستوى له منذ عام 2008، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





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