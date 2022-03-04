"الأغذية العالمي": خطط لإطعام 3 - 5 ملايين شخص بأوكرانيا

قال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي، إن المنظمة الأممية تضع أنظمة متحركة لإطعام ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين نسمة داخل أوكرانيا.
ذكر بيزلي للأسوشيتدبرس من العاصمة البولندية، وارسو، أنهم ينشرون فرقا على امتداد الحدود الأوكرانية للوصول إلى من لا يستطيعون المغادرة ومن يحتاجون لدعم غذائي فوري.
وقال إنهم يستأجرون مستودعات في محاولة لمعرفة كمية الطعام التي يمكنهم شراؤها في أوكرانيا والكمية التي يمكن جلبها من الخارج.
وأضاف "لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق حدوث شيء مثل هذا في أوروبا في القرن الحالي"، وأن الملايين من سكان أوكرانيا البالغ عددهم 43 مليونا أصبحوا إما لاجئين أو نازحين في الداخل.
وأشاد باستجابة البولنديين الذين كانوا يستقبلون الأوكرانيين الفارين على الحدود، "ويضمنون أنهم يحصلون على وجبات ساخنة، وينقلونهم إلى أي مكان يرغبون في الذهاب إليه"، واصفا ذلك بأنه "رائع حقا".
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