مقتل 3 وإصابة 20 إثر تفجير أمام مسجد فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولون محليون إن الانفجار وقع بينما كان المصلون يغادرون مسجد خاروتى بمنطقة داندى باتان بعد صلاة الجمعة اليوم، موضحين أن قرويين وأفراد أمن بالمنطقة شاركوا فى نقل الضحايا إلى مستشفى هناك.

وأشارت الوكالة الأفغانية إلى أنه لم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم.