بوريل: تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن جوزيب بوريل الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة نتيجة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.





وقال بوريل، فى تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" اليوم، إن الفظائع التى ارتكبت فى أوكرانيا لن تمر بدون عقاب، على حد قوله.

وكان جوزيب بوريل أعرب ،فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن تأييده لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى أعقاب اندلاع حريق بمحطة "زابوريجيا" للطاقة النووية فى أوكرانيا.

وقال بوريل - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية - إن "الهجمات الروسية فى الأماكن المجاورة مباشرة لمحطات الطاقة النووية فى أوكرانيا يمكن أن يكون له تداعيات كارثية"، مضيفا أنه يجب وقفها بشكل فورى.