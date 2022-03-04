الجيش الأوكرانى: استعدنا السيطرة على مطار كولباكينو فى ميكولايف

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات البرية الأوكرانية، فى منشور عبر موقع "فيسبوك"، إن الجنود الأوكرانيين استعادوا السيطرة على المطار، ورفعوا العلم الأوكرانى هناك مجددًا، حسب ما نقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

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