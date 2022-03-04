البيت الأبيض: استهداف البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن هناك أدلة على استهداف القوات الروسية للمدنيين فى أوكرانيا، مضيفة أن استهداف البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا "جريمة حرب"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضحت "ساكى"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن أكد خلال اتصال هاتفى مع نظيره البولندى أندرى دودا التزامه بأمن بولندا وأمن جميع شركاء الناتو. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.

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