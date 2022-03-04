فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية https://ostad.education.gov.dz

فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية ostad.education.gov.dz هو منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية الجزائرية. وهي تقدم لهم العديد من الخدمات في مجال عملهم من أجل الاستفادة عن بعد، وهي أرضية معلوماتية خاصة تمّ تصميمها من أجل إفادة الأساتذة. ومن أبرز الخدمات التي توفرها هذه المنصة الإلكترونية: إمكانية تحميل كل المذكرات والتدرجات السنوية. وأيضا تمكنهم من استخراج بعض الوثائق الإدارية الهامة مثل شهادة العمل وكشف الراتب الشهري. كما أنها تمكن كل أستاذ من عرض قوائم الأفواج التربوية وطباعتها. وكذلك يمكنهم أن يقوموا من خلالها بإرسال ملاحظات بيداغوجية مباشرة لكل أولياء التلاميذ من خلال الفضاء المخصص لهم. كما يمكن طرح الانشغالات الخاصة عن طريق مراسلة الجهات المعنية، كما يستطيع الأستاذ أن يقوم بإشعار في حالة الغياب. وطرح الانشغالات الحرة لمراسلة الجهات المعنية، وسنتحدث في هذا المقال عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالمنصة.

فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية

من أبرز الخدمات الإلكترونية في مجال التعليم بالجزائر فضاء الأساتذة وزارة التربية الوطنية ostad.education.gov.dz. وهي منصة رقمية تقدم العديد من الخدمات الهامة، وضعتها وزارة التربية الجزائرية. هذا وقد أطلقت الوزارة المعنية بيان خاص فيما يتعلق بهذه البوابة الإلكترونية، وشرط التسجيل فيها هو أن يكون الأستاذ الراغب في الاستفادة من خدماتها حاملا لشهادة عمل تحمل الرقم الوطني الخاص به.

إلى جانب ذلك، فالشهادة التي يقدمها الأستاذ يجب أن تكون موقّعة من طرف مدير المؤسسة المعيّن بها. وبعد أن يوفر المتطلبات الضرورية يمكنه أن يقوم بـ التسجيل في فضاء الأساتذة الرقمي من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص به. وبعد ذلك سيتاح له الاستفادة من مختلف الخدمات بكل سهولة، ويجب عليه أن يتبع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

بداية، يجب أن يقوم الأستاذ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بـ فضاء الأساتذة من خلال الإنترنت.

بعد ذلك يمكنه أن يقوم بالتسجيل من خلال الموقع، ثم يدرج كل المعلومات المطلوبة بدقة، وهي(ولاية العمل، البلدية، الطور التعليمي، المؤسسة، الرتبة).

ثم يدرج المعلومات الشخصية في الخانات المخصصة لها، وهي: الاسم واللقب، البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

ثم ينقر على زر تسجيل.

في الأخير يقوم بطباعة الاستمارة الخاصة بالتسجيل ويحتفظ بها، ويجب أن يذهب إلى المؤسسة التعليمية التي يعمل بها. ويسلم الاستمارة إلى المدير من أجل تأكيد التسجيل، وسيحصل على وصل الاستلام.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية. وهو موضوع يهم فئة الأساتذة في الجزائر لأنه يسهّل عليه الأمور من أجل الوصول إلى الخدمات التي يحتاج إليها. وبذلك فهو يعتبر من أهم الأنظمة المعلوماتية في الجزائر، ومن أجل ذلك يتوجب على كل الأساتذة أن يقوموا بالدخول إلى الرابط المتاح. وهو ostad.education.gov.dz من أجل التسجيل واستخراج الاستمارة لتقديمها للمدير.