ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني جميع الاقسام PDF

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، بعد أن تم الإعلان الرسمي جميع النتائج الخاصة بالقبول الموازي والتي قد تم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما أنها أعلنت بأن الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو عن طريق تسجيل الدخول عبر موقع نتائجنا وهذا يتم عن طريق إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ويتم عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتعلق بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالتعليم الموازي طبقاً لما قام الموقع بالإعلان عنه للتعرف على نتائج القبول الموازي 2022، في شتى المحافظات العراق المتنوعة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بنتائج القبول الموازي.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

قد تم الإعلان الرسمي غبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن كافة نتائج القبول الموازي، بأن النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات في القبول الموازي أصبحت متاحة في شتى محافظات العراق كلياً، وقد تم الانتهاء الكلي من اعتماد جميع النتائج الخاصة بهم، حيث أن قد خاض الاختبارات نحو 22 ألف طالب وطالبة وذلك العدد يبلغ نحو 3454 من الطلاب خلال العام الماضي، ومن ثم تم رفع جميع النتائج على أن يتم الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بشكل إلكتروني من خلال إضافة الاسم الخاص بالطالب وإضافة الرقم الامتحاني، كما أن الوزارة أعلنت عن أن بدء الدراسة في يوم 37 يناير الحالي.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يوجد بعض الخطوات السلسة التي تمكنا من الاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي والتي تتمثل في الآتي:ـ