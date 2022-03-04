مواصفات Huawei Mate X2 القابل للطي وأهم المزايا به وسعره في الأسواق السعودية

أعلنت شركة هواوي بالإعلان عن هاتف Huawei Mate X2 الجديد رسميا ليكون الهاتف كالعادة قابل للطي، وهذا ما يميز اصدارات هواوي الجديدة ليكون بشكل بسيط وسهل حيث جاء بشكل جديد ومميز وجزء منه سميكا وجزء اخر نحيفا، كما أعلنت الشركة عن الهاتف ومميزاته واعتباره هاتف غير تقليدي بالنسبة لهواتف هواوي الذكية المطروحة في السوق في الفترة الأخيرة وسوف نعرض لكم مواصفات عن هاتف Huawei Mate X2

مواصفات Huawei Mate X2