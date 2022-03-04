نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Huawei Mate X2 القابل للطي وأهم المزايا به وسعره في الأسواق السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات Huawei Mate X2 القابل للطي وأهم المزايا به وسعره في الأسواق السعودية - ثقفني
أعلنت شركة هواوي بالإعلان عن هاتف Huawei Mate X2 الجديد رسميا ليكون الهاتف كالعادة قابل للطي، وهذا ما يميز اصدارات هواوي الجديدة ليكون بشكل بسيط وسهل حيث جاء بشكل جديد ومميز وجزء منه سميكا وجزء اخر نحيفا، كما أعلنت الشركة عن الهاتف ومميزاته واعتباره هاتف غير تقليدي بالنسبة لهواتف هواوي الذكية المطروحة في السوق في الفترة الأخيرة وسوف نعرض لكم مواصفات عن هاتف Huawei Mate X2
مواصفات Huawei Mate X2
- الخامات الخارجية للهاتف الجديد من الزجاج والفريم الألومنيوم.
- جاء الهاتف بوزن خفيف وهو ٢٩٥ جرام وبأبعاد.
- 161.8×74.6×14.7 مم عند الطي.
- 161.8×145.8×8.2 مم عند الفتح.
- يدعم تركيب شريحتين 5G في وقت واحد أو شريحة مع كارت ميموري يصل إلى 256 جيجا ذاكرة مساحة.
- شاشة OLED أساسية قابلة للطي وبحجم ٨ بوصة وبدقة تصل إلى ٢٢٠٠ × ٢٤٨٠ بيكسل مع كثافة عالية تصل إلى ٤١٣ بيكسل لكل بوصة في الشاشة مع وصول معدل التحديث ٩٠ هيرتز ومعدل استشعار واستجابة لمس ١٨٠ هيرتز.
- أيضا شاشه خارجية نوعها OLED حجمها ٦.٥ بوصة وبدقة ١١٦٠ × ٢٧٠٠ وكثافة بكسلات عالية تصل إلى 456 بيكسل مع كل بوصة و معدل التحديث 90 هيرتز ومعدل الاستجابة للمس 240 هيرتز.
- معالج ثماني النواة ٩٠٠٠ كيرين مع تردد ٣.١ جيجا هيرتز.
- نظام تشغيل الأحدث اند رويد ١١
- مساحة تخزين داخلية للهاتف ٢٥٦ جيجا و ٥١٢ جيجا إصدارين مختلفين مع ٨ جيجا رام .
- كاميرا سيلفي بدقة ١٦ ميجا بيكسل تدعم وضع البانوراما والHDR وكاميرا أمامية أيضا تدعم فيديوهات بدقة 1080 ميجا بيكسل.
- كاميرات خلفية بدقة ٥٠ ميجا بيكسل الأولي والثانية بدقة ١٦ ميجا بيكسل والثالثة بدقة ١٢ ميجا بيكسل والرابعة بدقة ٨ ميجا بيكسل.
- الكاميرات الخلفية الأربعة تدعم كلا من فلاش LED وPanorama وHDR أيضا تدعم نظام تصوير الفيديوهات بجودة عالية وبدقة ٢١٦٠ مع وجود مثبت إلكتروني لكل العدسات.
- سماعات الهاتف تأتي من نوع ستيريو.
- يدعم المستشعر IR
- يدعم نظام NFC
- بصمة اصبع مميزة وموجودة على زار البور للهاتف.
- بطارية ليثيوم بحجم ٤٥٠٠ مللي أمبير تدعم الشحن السريع من نوع type c
- يأتي الهاتف بأربعة ألوان وهم ابيض واسود وذهبي وازرق.
- سعر الهاتف في السعودية 8470 ألف ريال، وسعره في مصر 31800 ألف جنية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ