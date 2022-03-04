الصين: نشجع على الحوار الروسى الأوكرانى للوصول لحل سياسى

جدة - نرمين السيد - أكد المندوب الصينى لدى مجلس الأمن تشانج جون، أن المحطة النووية زابوريجيا النووية الأوكرانية تعمل بشكل آمن، مطالبًا كل الأطراف بالحذر حول المنشآت النووية فى أوكرانيا.





ودعا "جون"، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث استهداف محطة زابوروجيا النووية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى حل سلمى للأزمة. وقال إنه على المجتمع الدولى أن يتصرف بعقلانية وبلا اندفاع تجاه الأزمة الأوكرانية، مضيفًا: " نشجع على الحوار الروسى الأوكرانى للوصول لحل سياسى للأزمة". وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تشهد تطورات معقدة ويجب نزع فتيل الحرب والعودة إلى مسار التسوية السياسية.

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