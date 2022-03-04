الهند تحث أوكرانيا وروسيا على وقف إطلاق النار للمساعدة على إجلاء رعاياها

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى -فى تصريح اليوم- "إن عملية الإجلاء تبدو صعبة بدون وقف إطلاق نار، ولذلك فإننا نحث الأطراف المعنية فى أوكرانيا وروسيا على وقف إطلاق النار محليا على الأقل حتى يمكننا إجلاء رعايانا".

وأضاف قائلا: "إن الأمور تسير بصورة سلسة على الحدود الغربية، ونحن نولى اهتماما كبيرا بالوضع فى شرق أوكرانيا أثناء عملية الإجلاء، وستتم الاستعانة بالمزيد من الأتوبيسات لنقل رعايانا الذين تقطعت بهم السبل فى منطقتى بيسوتشين وسومى، ونحن نشعر بقلق إزاء الوضع هناك".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى كان قد ترأس اليوم اجتماعا لبحث الوضع الراهن فى أوكرانيا والجهود المبذولة من أجل إجلاء الرعايا الهنود.