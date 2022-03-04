وكالة الطاقة الذرية: مفاعلات محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية لم تتضرر

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أن الوكالة تأكدت أن منظومات السلامة والمفاعلات بالمنشأة النووية الأوكرانية لم تتضرر، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح "جروسى"، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث استهداف محطة زاباروجيا النووية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن نيران اندلعت فى منشأة زابوريجيا بعد قصفها أمس، ونحاول متابعة الموقف بشأن المنشآت النووية الأوكرانية. وأشار إلى أن القوات الروسية تقدمت أمس نحو منشأة زابوريجيا، مؤكدًا أن أوكرانيا تمدنا باستمرار بالمعلومات اللازمة.

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