من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF جميع الاقسام

من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم ، حيث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المفعل من منظومة التعليم العراقية سيصبح بإمكان الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكتروني على مستوى جميع المحافظات العراقية، لذا نتابع ونوافيكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من عمليات اعلانها مؤخراً من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث استمر بشكل مؤخر عمليات البحث والقلق بشأن نتائج القبول الموازي التي أشار إليها معالي وزير التعليم العالي على انها اصبحت متاحة للاجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الذي فعل العديد من الخدمات التي جاءت بشكل وبصورة الكترونية بدون اي جهد او صعوبات قد تواجه الطلاب، حيث اشار معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد اصبحت جاهزة للاستعلام عليها الآن، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من أكثر النتائج المهمة التي يترقبها الطلاب لإجراء الاستعلام عنها فى شتى وجميع المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق لذا سنبدأ الانف ى استعراض طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة فى شتى المحافظات العراقية على نحو مجاني جاء بالشكل التالي:-