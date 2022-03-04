نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط خدمة فتح ملف مروري في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات فتح ملف خاص بالمركبة في المرور بدولة الإمارات العربية المتحدة, من الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل كل شخص لديه مركبة أو دراجه نارية أن يقوم بفتح ملف خاص بهذه المركبة أو الدراجة في إدارة المرور بدولة الإمارات العربية المتحدة, ومن كثرة قيام الأشخاص بفتح ملفات في إمارة المرور قامت إدارة المرور الإماراتية بعمل خدمة إلكترونية لهؤلاء الأشخاص تمكنهم من القيام بفتح ملف في المرور بشكل إلكتروني, ويتم تقديم خدمة فتح ملف في إدارة المرور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية.

شروط فتح ملف في إدارة المرور الإماراتي

يتم فتح ملف في إدارة المرور الإماراتي لفتح ملف رخصة المركبات والتي لابد أن يملكها كل شخص يقوم بفتح الملف, حيث تم تحديد هذه المركبات كالآتي ( سيارة خفيفة, دراجة نارية, باص ثقيل د, باص خفيف, شحن ثقيل, جهاز ميكانيكي {خفيف – ثقيل} ), وتم وضع شروط لكل هذه المركبات لكل مركبة شرط محدد.

أقل عمر لاستخراج ملف رخصة قيادة ثمانية عشر عاماً للسيارة الخفيفة, بينما أقل عمر لاستخراج ملف رخصة قيادة لدراجة بخارية هي سبعة عشر عاماً.

وأقل عمر لاستخراج ملف رخصة قيادة للمركبات الثقيلة.

واحد وعشرين عاماً بالنسبة لاستخراج رخصة قيادة الباص الثقيل و الخفيف.

رابط خدمة فتح ملف مروري في موقع وزارة الداخلية الإماراتية

قم بالضغط علي هنا للدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية علي خدمة فتح ملف مروري بطريقة سريعة.

كيفية إنشاء ملف رخصة قيادة في إدارة المرور الإماراتي

يمكن أن يقوم من يملك مركبات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن يقوم بإنشاء ملف رخصة قيادة في إدارة المرور حتي يتمكن السير بالمركبة بشكل قانوني عن طريق الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية الإماراتية.