الكرملين: مفاعل زاباروجيا آمن ومستوى الإشعاع طبيعى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بيسكوف"، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن توسع الناتو تدريجيا جعل روسيا تشعر بالتهديد، مؤكدًا أن سبب ما جرى فى منطقة المفاعل وجود قوميون متطرفون تم التخلص منهم.

فى وقت سابق اليوم، قال "بيسكوف"، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة، دون أن يسد الباب فى وجه المحادثات مع أوكرانيا.

وبخصوص المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية استبعد المتحدث الروسى إجراء محادثة هاتفية جديدة بين بوتين وجو بايدن حول موضوع أوكرانيا لأسباب وعوامل كثيرة.