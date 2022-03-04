أوكرانيا: جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - تستعد أوكرانيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع فى محاولة لوضع حد للقتال الذى اندلع مع الهجوم الروسى، على ما أفاد أحد مفاوضى كييف، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح المستشار الرئاسى الأوكرانى ميخائيلو بودولياك، خلال مؤتمر صحفى فى لفيف فى غرب أوكرانيا فى اليوم الثامن من الحرب: "قد تجرى الجولة الثالثة غدا (السبت) أو اليوم الذى يليه. نحن على تواصل مستمر". وأوضح أن السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة الروس للعودة إلى طاولة المفاوضات.

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