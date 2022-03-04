بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبوظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حاليا ..مؤكدا أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم . وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية. وأكد الشيخ محمد بن زايد ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة، لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الأوكراني تطورات الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.