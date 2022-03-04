موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات الاستعلام برقم السجل المدني

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي من أهم ما تتم متابعته من قبل الكثير من الأشخاص ممن هم مندرجين تحت قوائم مستفيدي رواتب الضمان الاجتماعي، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أفضل الطرق المتاحة والتي من خلالها من الممكن الوصول للمواعيد الخاصة بالحصول على مبلغ الاستحقاق الشهري لكفة الموظفين من التابعين لكل هيئة أو وزارة، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة الاستعلام والتي تتم مختلف إجراءاتها بشكل إلكتروني.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

الموعد المخصص من قبل الجهات المعنية لصرف راتب الضمان الاجتماعي أمر هام مبحوث بكثافة عنه من قبل الأشخاص ممن يتقاضون استحقاقات مالية يتم الصرف لها بشكل شهري مستمر وهذا البرنامج الداعم التابع لهذا النظام المعلن عنه وتحت رعاية الموارد البشرية يقدم كل سبل الدعم وبصفة مستمرة لكل من يعجز عن العمل أو من يعاني الإعاقة أو لا يجد ما يلبي متطلباته اليومية للمعيشة لذا هناك تساؤل من قبل من هم مقيدين بالنظام عن الطريقة الممكن للاستعلام عن الرواتب، وقد أشارت الوزارة للموارد البشرية أن الميعاد الخاص بالصرف لمستحقات شعبان ستكون بالثالث من مارس لعام ألفين اثنين وعشرين بينما استحقاق رمضان سيتم صرفه بالرابع من أبريل من العام ألفين اثنين وعشرين بينما سيكون استحقاق شوال بالثاني من مايو للعام الجاري وذي القعدة سيقوم المواطنون بسحب رواتبهم بالحادي والثلاثين من شهر مايو، وذي الحجة سيصرفون استحقاقاتهم يوم الثلاثين من شهر يونية للعام الحالي.

الطريقة المخصصة إلكترونيا للاستعلام عن موعد الصرف

من الممكن لكل شخص تابع لهذا النظام الخاص بالضمان الاجتماعي أن يتبع الآتي: