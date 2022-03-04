طريقة التقديم للحصول علي منحة الجزائر الجديدة/ شروط التقديم

منحة الجزائر الجديدة، تعد هذه المنحة من أهم المنح في الجزائر، ونقدم في هذه المقالة كيفية التسجيل لمنحة الجزائر الجديدة، وسنتحدث عن شروط التسجيل لمنحة الجزائر الجديدة، حيث أنه من أحسن المنح لدى أي إنسان، لأنها تساعد بتوفير احتياجاتك و احتياجات أسرتك من الغذاء أو أي أشياء أخرى، ومن خلال مقالنا سوف نوضح جميع شروط الحصول علي منحة الجزائر الجديدة وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط التسجيل لمنحة الجزائر الجديدة

الشروط هي:

تكون جنسية الطالب منحة جزائرية.

تكون عيشته في الجزائر.

ويكون سن الطالب منحة يبدأ من 19 عام حتي ٤٠ عام.

ويكون لديه شهادة تعليمية أي كانت الشهادة.

ولا يكون بملكه سجل تجاري.

وتكون هذه المنحة أول منحة يطلبها بمعنى أول شغل يكون عاطلاً وتكون المنحة مسجلة.

لا يكون له دخل شهري نهائياً.

يكون مسجلاً في أي مؤسسات تعليمية أو أي تدريب مهني.

لا يجب أن يكون مستعمل أي أجهزة عمومية مثل إنشاء مشروعات صغيرة.

و المتقدمة يكون زوجها عاطلاً بدون شغل.

التقديم لطلب منحة الجزائر الجديدة

الخطوات هي:

زيارة الموقع الإلكتروني. نقوم بإدخال جميع البيانات مثل رقم التلفون وتاريخ الميلاد والخ. نقوم بتقديم جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة الجزائرية الجديدة. و نضغط علي الزر تسجيل. ويمكن الوصول إلي المنحة عن طريقة زيارة أي فرع من فروع مكاتب تأمين البطالة.

موعد صرف المنحة الجزائرية الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن صرف المنح الجزائرية للعاطلين من بداية شهر مارس لسنة ٢٠٢٢ .

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الجزائر الجديدة.

المستندات المطلوبة هي :

عند التقديم للحصول علي منحة الجزائر الجديدة يشترط علي المتقدم ان يحمل بعض المستندات التي تحتوي علي البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالعميل التي تثبت انه مستحق للحصول علي منحة الجزائر لعام 2022.