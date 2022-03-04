طريقة التسجيل في إحسان الخيرية كمحتاج

طريقة التسجيل في إحسان كمحتاج؟، احدي الاستعلامات الإلكترونية للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، هي طريقة التسجيل في منصة إحسان كمحتاج للمساعدة المالية، حيث تم توفير منصة إحسان كأحد المنصات الإلكترونية الوطنية ذات تخصص للعمل الخيري فقط داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل المنصة على تنمية الخدمات التنموية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً، من خلال تبرعات أبناء المملكة من المواطنين ومن الجهات الحكومية والخاصة من خلال شراكات مختلفة بتعاون مثمر للمنصة، ويستفيد منه العديد من مواطني المملكة الذي يبحثون عن مصدر مؤكد للمساعدات المالية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في إحسان كمحتاج.

طريقة التسجيل في إحسان كمحتاج

يتم التسجيل في منصة إحسان كمحتاج وذلك لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل في المنصة، على أن يتم التسجيل في خدمات منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع المنصة التالي: تسجيل دخول.

ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول بأعلى صفحة الموقع.

يقوم المستخدم بالنقر على تبويب “التسجيل”.

يجب أن تتم كتابة اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني والرقم الخاص بالجوال.

إدخال رمز التحقق في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط على (إنشاء حساب جديد).

ثم يقوم كل شخص باختيار برنامج المساعدة التي يرغب الشخص بالتقديم به.

وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة إحسان كمحتاج إلي مساعدة مالية من خدمات المنصة الإلكترونية.

استحقاق خدمة تيسرت بمنصة إحسان وشروطها

توجد الكثير من الشروط التي تم تحديدها من جانب منصة إحسان الخيرية، حتي يتم الاستفادة من خدمات تيسرت، والتي تم توفيرها عبر المنصة، ومن شروط الاستحقاق الخاصة بخدمة تيسرت ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل هو أحد مستفيدي خدمات وزارة الضمان الاجتماعي.

من شروط التسجيل أن يكون المبلغ الذي يطلبه المستفيد يقل عن 100 ألف ريال سعودي.

تشترط المنصة توافر أمر صادر من خلال محكمة التنفيذ بالسعودية.

يجب مرور عام كامل على أمر التنفيذ الذي تم إصداره من جانب المحكمة.

وفي حالة توافر هذه الشروط يستحق كل شخص التقديم بخدمة تيسرت المتوفرة من خلال خدمات منصة إحسان.