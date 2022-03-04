الاستفادة من خدمات جود الإسكان للدعم السكني التملك والإيجار

هناك العديد من عمليات البحث التي تجري حول كيفية الاستفادة من خدمات منصة جود الإسكان، وقد أوضحت منصة جود الإسكان فيما مضى، الآلية المعتمدة التي تمكن الأسر المستفيدة من المنصة، من الحصول على خدمات الدعم السكني (التملك السكني، إيجار سكني)، وذلك من خلال بيان توضيحي لها، وسبق وأن نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

كيفية الاستفادة من خدمات جود الإسكان

تعمل منصة جود الإسكان على المساهمة في توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، وذلك وفق عدد من الضوابط والمعايير المحددة، والتي تضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها، كما أنها تعمل بالشراكة مع الجمعيات، ويمكنهم الاستفادة من تلك الخدمات باتباع الخطوات التالية، وهي:

الدخول على صفحة (تعرف على جود) من أجل التعرف على الجمعيات الشريكة. القيام بالتواصل مع أقرب جمعية شريكة من مقر المسكن. بعد ذلك تقوم الجمعية بدراسة حالة الاستحقاق، وذلك بناء على معايير منصة جود، من خلال القيام بعمل بحث اجتماعي (المكتبي والميداني). بعد أن يتم التحقق وذلك من خلال التكامل التقني مع عدد من القطاعات الحكومية مثل (الضمان الاجتماعي، استحقاق الدعم السكني). وبعد ذلك تأتي مرحلة الترشيح ورفع الحالة بالمنصة بعد التدقيق من قبل فريق جود.

تنبيه هام

أوضحت منصة جود الإسكان أنه لا يوجد تسجيل للمستفيدين من خلال المنصة على الإطلاق، وإنما متاح فقط من خلال الجمعيات الشريكة فقط.

أنه في حالة اعتقادك بأنك من الأشخاص مستحقي الدعم، ولم يظهر اسمك ضمن قوائم الأشخاص المستحقين، فيجب عليك التوجه إلى أقرب جمعية إليك، والتواصل معها للعمل على دراسة حالتك والتأكد من استحقاقك.

خدمات الأسر المستفيدة من منصة جود الإسكان