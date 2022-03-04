نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر 20,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية في المقال التالي
بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر يمكن الآن الحصول على تمويل نقدي ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام أما العسكريين حتى سن التقاعد العسكري في المملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي للسعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم أما المقيم يسمح له الحصول التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل حتى 10 آلاف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام 1443 هجريًا ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل سريع بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية بالتقسيط الشهري المرن حتى ستة وثلاثون شهر على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة الآن.
الشروط التي تطلبها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة
تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل عند طلب التمويل الأصغر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما يمنح التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية كما يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر ومن أجل الحصول على الشروط لابد من توفير كافة الشروط الهامة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل بالشركة:
- يجب على كافة المواطنين السعوديين والمقيمين توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي.
- توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة للموافقة الفورية على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- كذلك لابد أن يمتلك عمر المتقدم عشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام بخلاف القطاع العسكري حتى عمر التقاعد في المملكة.
أهم مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل
- أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهراً.
- يمتاز التمويل لدى شركة اليسر بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية الآن.
- التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي كذلك بدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على التمويل.
- يصل مبلغ التمويل إلى عشرون ألف ريال سعودي بموافقة فورية للسعودي والمتقاعد والمقيم.
- كذلك التمويل بدون أجور وكالة لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية.
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