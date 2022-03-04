قسط 20 ألف بدون كفيل وبدون رسوم إدارية ولكافة العملاء

قسط الآن 20 ألف ريال سعودي بالسعودية بمزايا تلبي متطلبات العملاء المختلفة فمن أهم مزايا تلك التمويل هو أنه لا يتطلب أى ضمان ولا كفيل كما يوفر هذا التمويل أيضاً إمكانية الحصول عليه كل من السعودي والمقيم وعن طريق مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على كافة المعلومات الخاصة بتلك التمويل وأيضاً كيفية الحصول عليه.

قسط 20 ألف بدون كفيل وبدون رسوم إدارية لدى اليسر

التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر متاح للسعودي وأيضاً المقيم كما أنه لا يحتاج إلى أى أجور وكالة وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل ويمكن طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم الدخول على طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل تقدم منتج التمويل الشخصي السريع من اليسر والذى من خلاله يحصل العميل السعودي على 20 ألف ريال بدون كفيل وأيضاً العميل المقيم يحصل على مبلغ ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل وهناك مزايا اخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي الفوري من اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

كما يتميز بأنه ليس له أى أجور وكالة.

يستطيع العميل المتقدم أيضاً من سداد قيمة التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر على أقساط لمدة 3 سنوات.

العميل الغير سعودي أيضاً يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

هناك بعض الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة اليسر من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي